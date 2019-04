© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il laterale del Manchester United Diogo Dalot ha presentato così in conferenza stampa il ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Barcellona in programma domani: "Cercheremo di segnare subito, vogliamo vincere e non crediamo sia impossibile. Siamo fiduciosi". Solamente una domanda per il giovane calciatore portoghese, completamente oscurato dalle risposte ai media di mister Solskjaer.