Man United, Darmian e Fred out dalla lista per il ritiro per motivi familiari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla lista dei giocatori del Manchester United convocati da Solskjaer per il ritiro estivo in Australia mancano Matteo Darmian e Fred. Il club inglese ha spiegato che entrambi i giocatori non si recheranno a Perth per motivi familiari e si aggregheranno al gruppo in un secondo momento. Il giocatore azzurro, cercato da Inter e Juventus, spera di trovare un'altra sistemazione al più presto.