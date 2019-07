© foto di Insidefoto/Image Sport

David de Gea ha legato il suo nome al Manchester United con un rinnovo record. Dopo aver chiesto 500mila sterline a settimana, le parti hanno trovato un accordo che si aggira sulle 350mila sterline, circa 420mila euro. L'estremo difensore spagnolo diventerà il portiere più pagato del mondo, un vero e proprio record per la compagine inglese. Nel frattempo i red devils si stanno muovendo sul mercato per poter dare a Ole Gunnar Solskjaer una squadra competitiva in vista della prossima stagione.