Man United-Liverpool, spiragli per Alisson e Pogba: recupero possibile

© foto di Imago/Image Sport

C'è grande attesa in Inghilterra per la sfida di domenica tra Manchester United e Liverpool, un grande classico della Premier League e del calcio internazionale. Per questa partita importantissima, le due squadre potrebbero ritrovare alcuni dei loro protagonisti principali: sono sulla via del recupero, infatti, Alisson Becker, Luke Shaw, Paul Pogba e Aaron Wan-Bissaka. Buone notizie soprattutto per Solskjaer, il cui futuro sembra essere legato al risultato del big-match. Lo riporta il Daily Mirror.