Man United, no all'Arsenal per Bailly: Solskjaer non vuole cederlo

In questi giorni di mercato invernale Eric Bailly era stato accostato all'Arsenal, che ha bisogno di un rinforzo in difesa. Tuttavia, come spiega il Daily Mail, il Manchester United non ha alcuna intenzione di cedere il difensore ivoriano fortemente voluto da Solskjaer, il quale inoltre non vuole cedere un giocatore forte ad una squadra rivale.