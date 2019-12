© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, Mauricio Pochettino sarebbe interessato a sostituire Ole Gunnar Solskjaer in caso di esonero. Il presidente del Tottenham Levy si sarebbe mosso per evitare di permettere all'argentino di sedere su una panchina rivale prima della fine della stagione, anche se l'Arsenal starebbe pensando di provare a convincerlo a tornare subito in corsa.