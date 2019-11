© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Manchester United è intenzionato a fare sul serio per Christian Eriksen (27), centrocampista in uscita dal Tottenham dopo il mancato rinnovo di contratto. Stando a quanto riferito da El Desmarque, infatti, a gennaio i Red Devils sarebbero pronti ad offrire 42 milioni di sterline (quasi 49 milioni di euro) per strapparlo alla concorrenza. Sul giocatore c'è anche il Real Madrid.