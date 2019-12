© foto di

Dopo il derby di Manchester vinto in casa del City, il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer ha detto: "La forma della squadra era perfetta, ma individualmente abbiamo dovuto spendere molto contro alcuni dei migliori giocatori del mondo. Fa parte del gioco. È stata una notte memorabile per Wan Bissaka che è stato incredibile da quando è qui. Qualche incertezza di De Gea? E' il miglior portiere del mondo. Ci aspettiamo da lui standard elevati e sta tornando al suo meglio.

Sugli insulti razzisti: "Ho visto il replay in video, erano per Jesse e Fred e il ragazzo deve vergognarsi di se stesso. È inaccettabile e spero che non entri più in uno stadio".