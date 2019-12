Man. United, Solskjaer: "Stupito che il loro gol sia stato convalidato"

© foto di

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha commentato così l’1-1 di oggi contro l’Everton: “Abbiamo dominato la gara, abbiamo messo pressione su di loro. Non siamo riusciti a creare le aperture che volevamo dopo il loro gol. Prima di quel momento avevamo avuto 2.3 buone occasioni che potevano portarci in vantaggio. Questa è stata la grande differenza. Mi ha stupito che il loro gol sia stato convalidato, io credo che ci fosse un fallo. Magari negli anni 80’ non l’avrebbero fischiato, ma oggi falli del genere li fischiano. Quando l’ho visto ero sicuro al 100% che il VAR l’avrebbe annullato, mi sono meravigliato che il gioco sia ripreso subito invece”.