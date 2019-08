Man United, spunta la scritta "Pogba out" fuori dal centro di allenamento

Altre polemiche nei confronti di Paul Pogba. Il centrocampista francese, dopo l'errore dal dischetto contro il Wolverhamtpon, ha ricevuto moltissimi insulti razzisti. Dopo i problemi social il francese è stato preso nuovamente di mira dai tifosi del Manchester United: fuori dal centro di allenamento è comparsa la scritta "Pogba-out", ennesimo attacco da parte dei tifosi inglesi nei confronti dell'ex Juventus.

Si riapre dunque la possibilità di una cessione, visto che il giocatore piace molto al Real Madrid. Il centrocampista francese è nella lista dei desideri di Zinedine Zidane, ma non sarà semplice impostare un affare da circa 100 milioni di euro in questi ultimi giorni di mercato.

Vandals spray ‘Pogba Out’ on new sign outside Man Utd training ground after midfielder suffered racial abuse on social media https://t.co/Gpdh7RhEKP

— The Sun - Man Utd (@SunManUtd) August 28, 2019