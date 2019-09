Manchester City, Guardiola: "Vincere per sopravvivere agli infortuni"

© foto di Imago/Image Sport

Parlando alla vigilia della sfida di campionato contro il Watford, Pep Guardiola, ha così parlato in conferenza stampa: "Difficile trovare un attaccante come Gabriel Jesus: è il numero nove del Brasile, si comporta in modo eccezionale in allenamento, e deve lottare contro uno dei migliori attaccanti che abbia mai visto in vita mia (Aguero, ndr). Per togliere il posto ad Aguero devi essere un top player. Quando gioca, fa tutto ciò che gli chiede. Così è successo anche in Ucraina contro lo Shakhtar".

Sulla partita col Watford, e sopratutto sull'ultimo confronto con gli Hornets, la finale di FA Cup vinta 6-0 dai Citizens, ha dichiarato: "Era l'ultima partita dell'anno, e sapevamo che vincendo avremmo potuto fare qualcosa di unico nella storia del calcio inglese. Adesso però è tutto diverso, siamo ad inizio stagione ed hanno un allenatore nuovo. Ho visto il secondo tempo con l'Arsenal e, wow, è stato incredibile il modo in cui hanno giocato. Con tutti questi infortuni che stiamo patendo, l'unico modo per sopravvivere è vincere ancora più partite. Non lamentarci, o trovare una soluzione".