Secondo quanto riportato dall' Evening Standard, lo United spera che il trasferimento di Matthijs de Ligt alla Juventus aiuti ad avvicinarsi a Harry Maguire. I 70 milioni per l'olandese sono utilizzati come metro di paragone dai red devils che non intendono accontentare le richieste del Leicester per il centrale inglese, valutato addirittura 90 milioni di sterline. Solskjaer si è visto rifiutati fin qui 70 milioni di euro.