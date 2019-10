© foto di Imago/Image Sport

Un acquisto costoso, che finora non ha portato frutti sperati. Harry Maguire, però, è convinto delle proprie qualità non fa drammi per il pessimo momento attraversato dal Manchester United, che ha avuto il suo peggior inizio di stagione degli ultimi 30 anni: "È un progetto a lungo termine. Devo essere giudicato, così come tutta la squadra, tra 5-6 anni, non ora. Sono fiducioso che in questo arco di tempo riusciremo a vincere qualcosa e che vivremo tanti momenti da ricordare. Dobbiamo pensare a migliorare come squadra, non solo individualmente. Se ci riusciremo, avrò vinto anche io", ha dichiarato al sito ufficiale dei Red Devils.