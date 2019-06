Manchester United, se parte Pogba tutto su Sancho del Dortmund

Il mercato del Manchester United passa soprattutto dalla cessione di Paul Pogba. Le ultime indiscrezioni del Sun analizzano i movimenti di mercato dei red devils che vogliono arrivare a Jadon Sancho, attaccante 19enne del Borussia Dortmund. Al momento il costo del cartellino si aggira sui 100 milioni di euro, una valutazione elevata visti anche gli altri movimenti di mercato da parte della compagine inglese. Il tutto dipenderà anche dall'operazione Wan-Bissaka: il difensore del Crystal Palace è sempre più vicino al trasferimento ad Old Trafford, dunque le operazioni in entrata sono strettamente correlate con quelle in uscita.