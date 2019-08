Mané: "Istanbul campo fortunato per il Liverpool"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sadio Manè, attaccante del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa per introdurre il match di Supercoppa Uefa: "Speriamo di vincere domani, faremo sì che Istanbul continui a essere una città fortunata per il Liverpool. Ho visto la partita del Chelsea in Premier, nonostante il risultato hanno creato tante occasioni. Sono una buona squadra, ma noi faremo di tutto per vincere".