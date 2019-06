Marsiglia, non solo il Siviglia su Ocampos: ci pensa anche l'Everton

© foto di Federico Gaetano

Non c'è soltanto il Siviglia sulle tracce di Lucas Ocampos (24), ma le richieste arrivate sul tavolo dell'Olympique Marsiglia arrivano anche dalla Premier League. Secondo i francesi de Le 10 Sport, l'Everton vorrebbe portarlo a Goodison Park per rafforzare il reparto avanzato della rosa. Augtore di cinque reti lo scorso anno in Ligue 1, il classe '94 in Italia ha vestito le casacche di Milan e Genoa.