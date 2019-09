Mata: "Quando arrivò Mourinho allo United i parenti si preoccuparono"

© foto di Imago/Image Sport

Juan Mata ricorda il suo periodo sotto la gestione Mourinho nella sua autobiografia che verrà presentata venerdì a Manchester. I due prima dello United avevano condiviso l'esperienza al Chelsea, club che lo spagnolo ha lasciato nel 2014 proprio per i rapporti non idilliaci col portoghese. I due si sono ritrovati due anni dopo: "Quando Van Gaal se n'è andato hanno cominciato a circolare le voci di un possibile arrivo di Mourinho. Pochi giorni dopo i rumors divennero fatti. Era di nuovo il mio allenatore".

"Nonostante le preoccupazioni di famiglia, gli amici e molte persone, io ero determinato ad affrontare la situazione come ho sempre provato a fare, ossia in modo positivo. Come mi aspettavo molte storie vennero fuori nuovamente attraverso la stampa, del tipo che non avevo più futuro nel club e che ero già d'accordo per andar via. In troppi pensavano che questa informazione fosse vera".

"José e io eravamo insieme al Chelsea e dopo esser stati insieme sei mesi la mia carriera ha preso un'altra direzione. Sì, non mi sono divertito molto in quel periodo ma non ho mai avuto personalmente problemi con Josè".