Sulle tracce di Kylian Mbappé (20) c'è da tempo il Real Madrid, ma il PSG non ci sta a lasciarlo partire e sta provando a cautelarsi in vista della prossima estate. Come riportato da L'Equipe, infatti, sono cominciati i contatti per il prolungamento del contratto, anche se non è ancora stata fatta una proposta ufficiale all'entourage del classe '98.