Direttamente dal Messico, arrivano retroscena "piccanti" sull'addio di Jeremy Menez al Club América per trasferirsi al Paris FC. Una separazione, scrivono in centro America, dovuta ai comportamenti fuori dalle righe del calciatore francese. Lo riferisce tvnotas.com, portale messicano, che ha anche diramato foto e video di festini hot con protagonista l'ex Roma. Allo stesso portale ha parlato una fonte che avrebbe trascorso diverse ore con Menez: "La maggior parte del tempo in Messico l'ha passata dicendo di essere infortunato, e questo non andava già al club. Avevano pagato tanto per lui, e non potevano immaginare che facesse così male. Gli piacciono le feste, le donne e altre cose: anche prima di andarsene ha fatto una festa con i suoi amici.