L'ufficialità arrivata ieri della firma di Jeremy Menez, ex di Milan e Roma, con il Paris FC, formazione della Ligue2 francese, ha fatto molto rumore. Oggi l'attaccante si è presentato alla stampa transalpina per spiegare i motivi della tua scelta: "Sono stato colpito dal progetto di questo club - si legge sulla versione online di France Football -, ma anche dalla possibilità di riavvicinarmi alla mia famiglia. Speriamo di poter fare qualcosa di buono perché vedo qualità in questa rosa".