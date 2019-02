© foto di Insidefoto/Image Sport

Ventidue acquisti in due ore. Più che mercato di riparazione, quello dell'Elazigspor è stato un vero e proprio processo di ricostruzione della squadra. Il club di seconda divisione turca ha infatti stabilito il record di ventidue giocatori inseriti nella propria rosa a gennaio: nel dettaglio, dieci prestiti e dodici trasferimenti a titolo definitivo. Il tutto, nel giro di 120 minuti. Una statistica a dir poco curiosa, che si spiega però almeno in parte col blocco del mercato in entrata imposto dalla Federcalcio della Turchia, che fino a qualche ora prima del gong finale aveva impedito all'Elazigspor di comprare nuovi calciatori.