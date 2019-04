Mijatovic su Modric: "Resterà al Real Madrid fino a quando lo vorranno"

L'ex Real Madrid Pedja Mijatovic, che oggi fa parte dell'entourage di Luka Modric, ha parlato a El Larguero soffermandosi anche sul futuro del centrocampista croato che sta trattando il rinnovo con i Blancos: "Resterà al Real. Ci ho parlato, quella contro il Rayo è stata una delle sue partite peggiori di sempre. E' un ragazzo che tiene al Real e non sarà certamente un problema per il club. Rinnovo? E' un professionista ed è contento così. Sta soffrendo per questa situazione ma resterà al Real fin quando lo vorranno".