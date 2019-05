Mijatovic sul mercato del Real: "Hazard un grande. Pogba? Interessante"

L'ex Real Madrid Predrag Mijatovic ha parlato a AS del prossimo mercato dei Blancos, iniziando dai nomi di Neymar e Mbappé: "Mi piacciono entrambi, dipenderà dalle idee di Zidane. Di certo dovrà prendere giocatori forti perché il Real sarà quasi obbligato a vincere tutto. In generale comprare non è difficile, ma è complicato scegliere i profili giusti. Hazard per me è un grande giocatore che ha fatto benissimo al Chelsea. E pure Pogba è interessante".