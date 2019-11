Mikel: "Hazard è il giocatore più pigro con cui abbia mai lavorato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

John Obi Mikel lancia una frecciata a Eden Hazard, suo ex compagno di squadra ai tempi del Chelsea. Il nigeriano, attualmente al Trabzonspor, ha dichiarato: "Hazard ha un talento incredibile. Ma il giocatore più pigro con il quale abbia lavorato. Quando ci allenavamo, ci aspettava fermo fino a che non finivamo. Poi la domenica era sempre il migliore in campo. Una cosa incredibile" ha dichiarato a beIN Sports in Turchia.