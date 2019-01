© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cesc Fabregas non nasconde tutto il suo stupore per l'esonero di Thierry Henry, l'amico e allenatore del Monaco che lo aveva convinto a lasciare il Chelsea. "Non posso mentire, una delle principali ragioni che mi ha spinto a venire qui è stata la chiamata di Thierry - ha spiegato - Ho giocato solo due partite con Henry in panchina quindi, quando mi è arrivata la notizia sono rimasto sotto shock per alcune ore, anzi per alcuni giorni. Tutto quello che posso dire ad ora è che lavoro per il Monaco, gioco per il Monaco. Ho preso questa decisione e darò tutto. Il calcio non aspetta nessuno. Forse non era il momento giusto, o non ha avuto il tempo necessario per mettere in atto le sue idee. Ma vedrete, diventerà un grande allenatore".