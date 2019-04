Monaco, Falcao col cellulare in panchina. Il club: "Si stava curando"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il ko del Monaco arrivato in Ligue 1 contro il PSG sembra essere passato già in secondo piano. Almeno secondo i media francesi. Nonostante il club si trovi - a cinque giornate dalla fine del campionato - a soli quattro punti dalla zona retrocessione, l'attenzione al Parc des Princes è stata catalizzata soprattutto da Radamel Falcao. E non per le gesta in campo, ma perché pizzicato in panchina con il cellulare in mano dopo la sostituzione invece di guardare la partita. Una polemica che è stata smorzata immediatamente dalla società (lo smartphone, infatti, era collegato a un elettrostimolatore per risolvere più velocemente il problema muscolare accusato in partita prima della sostituzione), ma che ha comunque rubato la scena.