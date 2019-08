© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo ko di fila per il Monaco che ha subito altri tre gol dal Metz alla seconda uscita in campionato. Ma dopo la gara Leonardo Jardim ha attaccato pesantemente il VAR: "Siamo stati rapidamente penalizzati con il rigore dopo dieci minuti e questo cartellino rosso dopo mezz'ora. Forse il VAR non ha visto quello che ho visto io. Abbiamo lavorato sei settimane con una squadra, e oggi abbiamo altri giocatori, quindi dobbiamo integrare quelli nuovi. Il nostro obiettivo è lavorare sempre di più per superare queste difficoltà".