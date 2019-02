© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima vittoria con Jardim nuovamente in panchina per il Monaco che ha battuto 2-1 il Tolosa: "È stato un ritorno con molti sentimenti", ha ammesso il tecnico dopo la gara. "In seguito, mi sono concentrato solo sulla gara, il Monaco ha fatto una partita positiva. Abbiamo rispettato ciò che avevamo preparato. I giocatori sono rimasti insieme, compatti. Mi sono congratulato con il gruppo per i primi tre punti in questo mini-campionato. Sono arrivato qui per un campionato di 16 partite. L'obiettivo è quello di ottenere il maggior numero di punti possibili".