Monaco, Jardim si presenta: "Non potevo dire no a chi mi ha aiutato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella prima conferenza stampa da tecnico del Monaco, Leonardo Jardim ha spiegato i motivi del suo ritorno. "Primo perchè non è mio costume dire no alle persone che mi hanno aiutato. Cinque anni fa quando mi presero dallo Sporting, i capi del club dimostrarono di avere grande fiducia in me. Ho detto di sì immediatamente e sono tornato per tentare di aiutare il club ad uscire da questa situazione", riporta A bola.