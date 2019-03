Buone notizie per il Monaco che per la sfida contro il Caen, in programma domani, potrà contare anche su Stevan Jovetic. Il montenegrino infatti è rientrato tra i convocati da Leonardo Jardim per la prima volta metà gennaio, dopo aver accusato diversi infortuni alla coscia e al ginocchio. I monegaschi però dovranno fare a meno di Fabregas, che ha un problema alla coscia destra, e anche di Ballo-Toure, Jemerson e Adrien squalificati.