Monchi torna al Siviglia? Su twitter: "Il cuore non dimentica mai"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Forse di enigmatico non c'è molto. "Il cuore non dimentica mai il posto in cui ha vissuto i suoi migliori battiti", scrive Monchi su Twitter, aggiungendo che può sembrare una frase di poco conto, invece non lo è. Non è più di tanto criptico perché le parole di altri l'hanno preceduto: il Siviglia lo sta trattando con grande ottimismo e questo tweet suona come una conferma. Tutto lascia pensare che tornerà in Andalusia, dove s'è fatto grande. Dopo la brutta parentesi a Roma, Monchi è pronto a riportare il suo cuore dov'è stato meglio.