Morata: "Ieri due punti persi. Se pensassi solo a me, mi darei al tennis"

Intervistato da Movistar TV dopo il pareggio di ieri sul campo dell'Alavés, Alvaro Morata ha commentato così il suo gol e la partita del suo Atletico Madrid: "Non sono contento, abbiamo perso due punti. Se pensassi solo a me, mi dedicherei al tennis. Avremmo potuto chiudere la partita, ma alla fine abbiamo invece subito il pareggio. Dobbiamo imparare la lezione, ma di certo il mio gol non basta a rendermi felice. Conta il risultato della squadra". L'ex Juventus aveva realizzato il momentaneo 1-0 per i colchoneros.