Mourinho e la crisi dello United: "Il tempo è stato galantuomo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' un vero e proprio fiume in piena José Mourinho. Il tecnico portoghese ha concesso un'intervista ai colleghi de L'Equipe analizzando a 360° il suo mondo. Fra i tanti temi toccati quello legato alla sua avventura sulla panchina del Manchester United: "Nove o dieci mesi fa dissi che, dopo aver vinto 8 campionati, il secondo posto in Premier League con lo United è stata una delle imprese più importanti della mia carriera. Oggi tutti hanno capito il perché. Il tempo ha dato le sue spiegazioni, è stato galantuomo. Non c’è bisogno che ne parli l'ex allenatore".

Io vittima di Pogba? "No. Voi potete ipotizzare che siano i calciatori, l’organizzazione, le ambizioni, io posso solamente dire che non posso rispondere sì se voi mi chiedete se Paul sia stato l'unico responsabile".