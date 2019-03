© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho celebra Kylian Mbappé. Intervistato da beIN Sports, lo 'Special One' ha parlato così del talentoso attaccante del Paris Saint-Germain: "Mbappé è già incredibile, non abbiamo bisogno di pensare a come sarà tra cinque o dieci anni. Messi e Cristiano Ronaldo hanno più di 30 anni, Neymar 27, quindi al giorno d'oggi Mbappé sarebbe l'investimento migliore di tutti. È giusto che sia il calciatore più caro del mercato mondiale".