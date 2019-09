© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Panchine solo di casa". Intercettato dai colleghi di Sky in quel di Milano, José Mourinho ha risposto così alla domanda su un suo eventuale ritorno alla guida del Real Madrid, in caso di esonero di Zinedine Zidane. Risposta sintetica e anche frettolosa: lo Special One allontana il Real, ma la posizione del francese resta in bilico.