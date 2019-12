Mourinho non parla di Eriksen: "Spetta a lui dire cosa farà in futuro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Io penso che finché le cose non sono ufficiali, ma ipotetiche e speculazioni, non ci sia niente da commentare". Il futuro di Christian Eriksen tiene banco in casa Tottenham, dove oggi ha parlato Josè Mourinho, proprio a proposito del fantasista danese, in scadenza di contratto, seguito in Italia da Juventus e Inter: "Ovviamente ho parlato con lui, devo difendere i migliori interessi del mio club".

Un ordine chiaro di importanza.

"Il mio club è più importante dei miei giocatori e i miei giocatori sono più importanti di me. Ma il club è più importante di tutti, è così che la penso. Non vi darò una risposta, penso che spetti a lui dire quale sarà il suo futuro".

È preoccupato per la distanza dal Chelsea?

"Non ci penso più di tanto. E poi ci sono un paio di squadre in mezzo, non possiamo guardare così lontano al momento. Senza considerare che hanno ottimi giocatori: anche senza il blocco sul mercato, non credo possano trovarne di migliori sul mercato".