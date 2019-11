Mourinho: "Non subentro dal 2001, ci vorrà del tempo per cambiare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non ho la bacchetta magica. Non lo ha detto esplicitamente, ma è quello che ha lasciato intendere José Mourinho a chi, nella conferenza stampa di presentazione, gli chiedeva come potrà risollevare il Tottenham: "È solamente la seconda volta che mi capita di subentrare in carriera. È successo al Porto se non sbaglio nel 2001 e ci ho pensato in questi mesi, perché avevo la sensazione che sarei andato a rilevare una squadra nel corso della stagione. Ho una partita fra due giorni, devo avere fiducia nel lavoro fatto prima. Erano nelle mani di un buon allenatore. Ovviamente abbiamo dei principi di gioco e uno stile che cambieranno, ovvio, ma non posso arrivare e pensare di cambiare tutto con un tocco".