© foto di Federico De Luca

Alban Lafont è stato presentato come nuovo giocatore del Nantes. L'ex portiere della Fiorentina ha dichiarato sulla sua esperienza italiana: "In Italia sono migliorato, ho imparato a lavorare in modo diverso. Ed è sempre bene per un giocatore della mia età". 20 anni, per lui 38 presenze con i viola fra Serie A e Coppa Italia.