Rafa Benitez non ha ancora sciolto le riserve in vista della prossima stagione, con il Newcastle che, per convincere lo spagnolo a restare, gli avrebbe proposto 100 milioni di sterline da poter utilizzare per ricostruire la squadra e rilanciare gli obiettivi del club. A riportarlo è il Daily Mail.