© foto di Imago/Image Sport

L'allenatore del Newcastle Rafa Benitez ha speso belle parole per il nuovo acquisto Antonio Barreca, appena arrivato dal Monaco in prestito: "Cercavamo un laterale sinistro per rinforzare la nostra rosa. Barreca è un nazionale under 21 dell'Italia e ha grandi qualità. Credo che abbia tutte le caratteristiche che cercavamo per quel ruolo. Ora dovremo vedere in quanto tempo si adatterà, ma faremo di tutto per aiutarlo". Lo riportano i canali ufficiali dei Magpies.