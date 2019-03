Newcastle, Benitez: "Serve il VAR. Decisioni avverse, reazione positiva"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il 2-2 arrivato in casa del Bournemouth, il tecnico del Newcastle Rafa Benitez ha detto: "Per prendere alcune decisioni bisogna avere il VAR e devi assicurarti di prendere le giuste decisioni. Ci sono state troppe decisioni che non sono andate nel verso giusto. La prestazione della squadra è stata molto buona e poi tutto è cambiato nel primo minuto del secondo tempo e vorremmo avere queste situazioni più giuste in futuro. Ma non è la prima volta che abbiamo avuto situazioni difficili e la reazione è stata molto positiva".