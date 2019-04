Newcastle, Benitez via e Gattuso si defila: magpies su Klinsmann

© foto di Image Sport

Rafa Benitez sembra deciso a salutare il Newcastle al termine della stagione in corso. Questione forse di prospettive e di progetti non condivisi, fatto sta che il contratto del tecnico ex Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli e Real Madrid è in scadenza il prossimo 30 giugno. Gennaro Gattuso s'è defilato nelle scorse ore, chiarendo che il contatto con Jorge Mendes non riguardava la panchina dei magpies. Intanto il Newcastle Chronicle scrive che il club bianconero sta ora pensando a Jürgen Klinsmann, 54enne ex ct della Germania libero dopo l'avventura alla guida degli Stati Uniti, durata dal 2011 al novembre 2016. Non solo nazionali, però, nella carriera di Klinsmann: l'ex attaccante di Stoccarda, Inter e Tottenham ha allenato il Bayern Monaco dall'estate 2008 all'aprile del 2009.