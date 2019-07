Newcastle, Bruce ha intenzione di ingaggiare Andy Carroll

Secondo quanto riferito dal Sun on Sunday, Steve Bruce, da pochi giorni in carica come nuovo allenatore del Newcastle, avrebbe l'intenzione di provare ad ingaggiare nei Magpies l'attaccante Andy Carroll. Il possente centravanti inglese, 30 anni, è attualmente svincolato dopo la scadenza del suo precedente contratto con il West Ham. Per lui si tratterebbe di un ritorno al St. James' Park.