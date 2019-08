© foto di Imago/Image Sport

"Mi sento molto bene". Andy Carroll commenta così il suo ritorno al Newcastle, un anno e mezzo dopo aver lasciato il bianconero: "I miei amici e la mia famiglia sono qui, è il club per il quale tifo, è come casa.

So che è casa mia, ho giocato qui, ho parlato con i tifosi e sono anche io un tifoso. La mia famiglia è qui. È l'unico posto al mondo in cui tornare quando vado via".