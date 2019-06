Newcastle, tanti nomi per il dopo Benitez: in lista anche Ranieri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Newcastle è già all'opera per sostituire Rafael Benitez, il quale non ha rinnovato l'accordo con il club. Nella giornata di ieri è stato fatto il nome di José Mourinho, con il possibile inserimento nello staff di Marco Materazzi. Tanti i nomi, tra cui quello di Laurent Blanc e di Mikel Arteta, collaboratore di Pep Guardiola, c'è anche Claudio Ranieri. Il tecnico romano, reduce dall'esperienza alla Roma, potrebbe ritornare in Premier League dopo il successo ottenuto con il Leicester e l'esperienza con il Fulham. In Premier sir Claudio ha collezionato complessivamente 225 panchine.