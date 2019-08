© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il suo nome nelle scorse settimane era stato accostato anche al Lecce, come possibile sogno per l'attacco dei salentini, ma pare ormai chiaro che il futuro dell'esperto centravanti Emmanuel Adebayor sarà ancora una volta in Turchia. Reduce dai trascorsi nel Basaksehir, la prossima squadra nella quale si accaserà il togolese classe '84, come riporta FutbolArena con tanto di foto, sarà il Kayserispor.