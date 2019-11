© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"Non voglio finire la mia carriera con un infortunio". E così Gareth Barry, ex nazionale inglese e recordman di presenze in Premier League, torna a giocare con il West Bromwich Albion, club con cui non aveva rinnovato il contratto nella scorsa finestra di mercato. Il centrocampista, 38 anni, si era infortunato al ginocchio in aprile e aveva chiuso in anticipo la stagione. Sembrava che il ritiro fosse ormai certo, invece Barry ha sorpreso tutti e adesso si allenerà con l'Under-23 del WBA, in attesa di tornare in prima squadra.