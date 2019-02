© foto di Imago/Image Sport

Arriva la singolare protesta dei tifosi del Norimberga, che puntano il dito contro i posticipi del lunedì sera. In occasione della gara di ieri contro il Borussia Dortmund, terminata 0-0, i supporter hanno lanciato in campo decine di palline da tennis di colore nero. Un modo, secondo loro, per manifestare il dissenso in merito ai Monday Night, sempre più frequenti in Germania e più in generale nei campionati europei.