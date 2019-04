© foto di Federico De Luca

Un episodio di fair-play quasi incredibile quello cui si è assistito oggi sui campi di Championship, la seconda lega del calcio inglese. Il Leeds infatti si giocava la possibilità di rimanere in corsa per la promozione diretta ospitando l'Aston Villa, con la vittoria come unico risultato per continuare a sognare. E invece alla fine è arrivato un 1-1 che costringe il Leeds a giocarsi la possibilità di tornare in Premier tramite i playoff e che ha regalato la promozione diretta a Norwich e Sheffield United. La particolarità è che è stato l'allenatore del Leeds, Marcelo Bielsa, ad ordinare ai suoi di far pareggiare i Villains in quanto il vantaggio era arrivato a seguito di un'azione in cui c'era un calciatore ospite a terra.