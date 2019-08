© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct dell'Olanda, Ronald Koeman, ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Germania ed Estonia, in programma il 6 e 9 settembre, valide per le qualificazioni a Euro 2020. Gli "italiani" chiamati sono gli atalantini Hateboer e De Roon, l'interista De Vrij e il neo-juventino De Ligt.

Il ct dell'Olanda, Ronald Koeman, ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Germania ed Estonia, in programma il 6 e 9 settembre, valide per le qualificazioni a Euro 2020. Gli "italiani" chiamati sono gli atalantini Hateboer e De Roon, l'interista De Vrij e il neo-juventino De Ligt.

PORTIERI: Bizot, Cillessen, Vermeer, Zoet

DIFENSORI: Van Aanholt, Aké, Blind, Van Dijk, Dumfries, Hateboer, Kongolo, De Ligt, Veltman, De Vrij

CENTROCAMPISTI: Van de Beek, Frenkie de Jong, Propper, De Roon, Strootman, Vilhena, Wijnaldum

ATTACCANTI: Babel, Berghuis, Bergwijn, Luuk de Jong, Malen, Depay, Promes, Weghorst